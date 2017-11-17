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В Екатеринбурге погасили долги по зарплате сотрудникам строительной компании «СК РостЕК»
17 ноябрь 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. В Екатеринбурге ООО «Строительная компания РостЕК» долгое время не выплачивала сотрудникам задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Строительная компания не выплатила заработную плату за июль 2017 года 38 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 900 тыс. руб.
Нарушения Трудового кодекса РФ были выявлены при проведении прокурорской проверки. После выявления задолженности прокуратура Чкаловского района внесла представление в адрес руководства ООО «СК РостЕК» с требованием о незамедлительной выплате заработной платы.
После этого все ООО «Строительная компания РостЕК» погасила задолженность.
Строительная компания не выплатила заработную плату за июль 2017 года 38 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 900 тыс. руб.
Нарушения Трудового кодекса РФ были выявлены при проведении прокурорской проверки. После выявления задолженности прокуратура Чкаловского района внесла представление в адрес руководства ООО «СК РостЕК» с требованием о незамедлительной выплате заработной платы.
После этого все ООО «Строительная компания РостЕК» погасила задолженность.
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