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Проект ММК стал лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России»

УрБК, Магнитогорск, 17.11.2017. Проект Магнитогорского металлургического комбината (ММК) стал лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы МММ.



Этой награды комбинат был удостоен за реализацию проекта по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3, вошедшего в строй в июле нынешнего года.



Церемония награждения лауреатов конкурса прошла в Москве в рамках официального приема по случаю открытия ведущей специализированной промышленной выставки «Металл-Экспо 2017». Почетный диплом лауреата и символический трофей, выполненный в виде скульптуры металлурга, был вручен начальнику департамента продаж по России ПАО «ММК» Алексею Кузьмину.



«АНГЦ № 3 построен на площадке листопрокатного цеха № 11. Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Контракт на поставку оборудования для нового агрегата был заключен в июле 2015 года с машиностроительным концерном SMS group (Германия). Производительность нового агрегата — 360 тыс. т в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ № 11. Реализация данного проекта соответствует стратегии ММК по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью», — говорится в сообщении.



Конкурс «Главное событие года в металлургии России» учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно он отмечает важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от 100 млн евро. Магнитогорский металлургический комбинат в 2011 и 2012 годах становился лауреатом этого конкурса за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки (стан 2000) в ЛПЦ № 11.

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