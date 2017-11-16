Кризис

Ввод жилья на Среднем Урале сократился на 2,7%

В январе-октябре 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 млн 390 тыс. кв. м. жилья, что на 2,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В октябре 2017 года на Среднем Урале ввели 175 тыс. кв. м. жилья. Это на 12,6% выше показателя соответствующего периода 2016 года. Из них 82,4 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (плюс 39,1%).

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