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Иностранные туристы смогут вернуть НДС с приобретенных в России товаров

УрБК, Москва, 16.11.2017. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому иностранные граждане смогут вернуть налог на добавленную стоимость по покупкам, совершенным в России (tax free). Об этом сообщает «Интерфакс».



Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога.



Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство. Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары.



Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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