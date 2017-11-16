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Иностранные туристы смогут вернуть НДС с приобретенных в России товаров
16 ноябрь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 16.11.2017. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому иностранные граждане смогут вернуть налог на добавленную стоимость по покупкам, совершенным в России (tax free). Об этом сообщает «Интерфакс».
Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога.
Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство. Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога.
Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство. Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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