Новости дня

300 сотрудников ЕВРАЗа на Урале приняли участие в конкурсе молодых руководителей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. 300 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в конкурсе молодых руководителей. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«На ЕВРАЗ НТМК лучшим молодым руководителем стал Михаил Казаковцев. Победитель работает в техническом управлении и отвечает за технологию прокатного производства, курирует строительство нового шаропрокатного стана. На ЕВРАЗ Качканарском ГОКе первое место занял Юрий Сюмкин. За три года работы на комбинате молодой человек прошел путь от машиниста конвейера до мастера одного из участков цеха окатышей. Сейчас он состоит в резерве на должность начальника участка», — говорится в сообщении.



Конкурс молодого руководителя проходил в несколько этапов в течение трех месяцев. Задания были направлены на выявление необходимых для современного руководителя качеств и навыков: организации эффективной командной работы, ориентации на результат, ответственности, системного мышления. В итоговой деловой игре металлурги Нижнего Тагила боролись за победу с работниками качканарского ГОКа.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: