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Регионы смогут самостоятельно устанавливать размер налога на движимое имущество

16 ноябрь 2017 (17:25)

УрБК, Москва, 16.11.2017. Государственная дума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу, которые позволяют регионам самостоятельно устанавливать ставку налога на движимое имущество.

Нижняя палата, однако, ограничила размер ставки до 1,1%, сообщает «Коммерсантъ».

В течение 2018 года ставка будет ограничена, но затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.

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