Новости дня

Регионы смогут самостоятельно устанавливать размер налога на движимое имущество

УрБК, Москва, 16.11.2017. Государственная дума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу, которые позволяют регионам самостоятельно устанавливать ставку налога на движимое имущество.



Нижняя палата, однако, ограничила размер ставки до 1,1%, сообщает «Коммерсантъ».



В течение 2018 года ставка будет ограничена, но затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: