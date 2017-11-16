Дайджест

Пассажиры проблемных авиакомпаний будут застрахованы

Правительство России поручило Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» создать специальный фонд для перевозки пассажиров прекративших деятельность авиакомпаний. Об этом сообщает сайт кабинета министров.



Конкретные предложения по созданию системы страхования должны быть направлены в правительство до 22 декабря. До 8 декабря Минтранс совместно с Росавиацией и Минэкономразвития должны будут разработать методику оценки рисков прекращения авиакомпаниями своей работы. К этому же сроку ряд ведомств должны подготовить необходимые изменения в законодательство.



В конце сентября Минтранс решал проблему вывоза из-за рубежа российских туристов после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа».

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