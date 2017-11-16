Дайджест
Пассажиры проблемных авиакомпаний будут застрахованы
16 ноябрь 2017 (17:19)
Правительство России поручило Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» создать специальный фонд для перевозки пассажиров прекративших деятельность авиакомпаний. Об этом сообщает сайт кабинета министров.
Конкретные предложения по созданию системы страхования должны быть направлены в правительство до 22 декабря. До 8 декабря Минтранс совместно с Росавиацией и Минэкономразвития должны будут разработать методику оценки рисков прекращения авиакомпаниями своей работы. К этому же сроку ряд ведомств должны подготовить необходимые изменения в законодательство.
В конце сентября Минтранс решал проблему вывоза из-за рубежа российских туристов после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа».
Конкретные предложения по созданию системы страхования должны быть направлены в правительство до 22 декабря. До 8 декабря Минтранс совместно с Росавиацией и Минэкономразвития должны будут разработать методику оценки рисков прекращения авиакомпаниями своей работы. К этому же сроку ряд ведомств должны подготовить необходимые изменения в законодательство.
В конце сентября Минтранс решал проблему вывоза из-за рубежа российских туристов после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтранс РФ создал рабочую группу по выработке предложений о защите туристов на чартерах
- Минтранс РФ разработал меры наказания авиакомпаний за задержку рейсов
- Предложения по источникам финансирования региональных авиаперевозок будут подготовлены к февралю 2014 года
- Правительство РФ начинает подготовку к переходу на безбумажный документооборот
- Федеральное агентство воздушного транспорта РФ: Пассажиры авиакомпании «КД Авиа», которая с сегодняшнего дня приостанавливает полеты из-за финансовых проблем, будут перевезены самолетами других авиакомпаний
Loading...