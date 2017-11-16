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В Россию привезли первую партию турецких помидоров

В Россию прибыла первая фура с 20 т. турецких томатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.



«Фура с 20 т. томатов с одного из трех разрешённых предприятий Турции прибыла сегодня», — заявили в ведомстве.



Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент идут стандартные процедуры проверки груза ветеринарной и таможенной службой.

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