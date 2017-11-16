Дайджест
В Россию привезли первую партию турецких помидоров
16 ноябрь 2017 (17:19)
В Россию прибыла первая фура с 20 т. турецких томатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
«Фура с 20 т. томатов с одного из трех разрешённых предприятий Турции прибыла сегодня», — заявили в ведомстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент идут стандартные процедуры проверки груза ветеринарной и таможенной службой.
«Фура с 20 т. томатов с одного из трех разрешённых предприятий Турции прибыла сегодня», — заявили в ведомстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент идут стандартные процедуры проверки груза ветеринарной и таможенной службой.
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