Дайджест

В Россию привезли первую партию турецких помидоров

16 ноябрь 2017 (17:19)

В Россию прибыла первая фура с 20 т. турецких томатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

«Фура с 20 т. томатов с одного из трех разрешённых предприятий Турции прибыла сегодня», — заявили в ведомстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент идут стандартные процедуры проверки груза ветеринарной и таможенной службой.

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