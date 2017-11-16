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Картину Леонардо Да Винчи продали за рекордную сумму

На аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордную сумму была продана картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира». Об этом сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что ее итоговая стоимость составила 400 млн долл. США, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах.



Стартовая цена картины составила 100 млн долл Торги длились около получаса.



Ранее сообщалось, что продавцом картины Salvator Mundi (с лат. — «Спаситель мира») Леонардо Да Винчи на аукционе оказался российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

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