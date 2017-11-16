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На достройку «Зенит-Арены» выделят 300 млн рублей

На строительство стадиона «Зенит-Арена», расположенного на Крестовском острове Санкт-Петербурга, требуется еще 300 млн руб. Об этом сообщает Пятый канал.



Такая сумма нужна для того, чтобы демонтировать медиацентр, препятствующий выкату футбольного поля на стадион. О том, кто выделит необходимую сумму, не сообщается.



5 сентября оргкомитет чемпионата мира-2018 потребовал 400 млн на перенос медиацентра. Тогда глава организации Алексей Сорокин заявил, что деньги будут выделены из городского бюджета Санкт-Петербурга.

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