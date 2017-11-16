Полосы вне закона

Сегодня Свердловский областной суд признал незаконными выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург в Екатеринбурге. Претензии к администрации города по этому вопросу предъявило Управление ГИБДД по Свердловской области. В Госавтоинспекции указали на безграмотное расположение разметки. В ряде случаев выделенные полосы появились на участках, где их размещение, с точки зрения руководства ГИБДД, невозможно.Спорные полосы появились в Екатеринбурге в конце мая 2017 года в рамках подготовки к транспортной реформе, запланированной на 2019 год. Примечательно, что разметка была нанесена на участки, которые и без того были сильно загружены в час пик. Например, на улице Малышева.Разработчиков транспортной реформы из фонда «Город.PRO» это не смущало. По словам урбаниста Владимира Злоказова, особой разницы в пробках после отъема двух полос в пользу общественного транспорта автомобилисты и не заметили бы. Более того, для облегчения движения троллейбусов и автобусов В. Злоказов предлагал ликвидировать парковочные карманы, расположенные по краям полос. В администрации города, в свою очередь, освобождение полосы объясняли желанием увеличить привлекательность общественного транспорта.Впрочем, еще в начале 2017 года бывший замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович заявлял, что нововведения должны побудить горожан к отказу от личного транспорта в пользу автобусов и трамваев. Размещение выделенных полос на загруженных участках в целом укладывалось в эту идею, причем не только за счет предоставления свободного проезда общественному транспорту.Сразу после появления разметок к авторам реформы появились вопросы о согласованности действий администрации города с ГИБДД. Как показали предыдущие годы, муниципалитет и Госавтоинспекция редко достигали согласия в проектах, ограничивающих движение транспорта. Так, до настоящего времени остается неразрешенным конфликт с платными парковочными зонами в центре города.По выделенным полосам, как заверял В. Злоказов, у ГИБДД вопросов не должно было появиться, поскольку все требования законодательства были соблюдены. На тот момент у администрации города была только одна проблема — нехватка камер для фиксации нарушений. В бюджете на эти цели не хватало средств, а без такого оборудования наличие полос просто бесполезно.Однако урбанист в своих прогнозах ошибся. Через три месяца после появления разметки Госавтоинспекция отказалась фиксировать нарушения на выделенных полосах и потребовала убрать полосы с улиц Малышева и Розы Люксембург. В ведомстве посчитали, что нововведения ущемляют права автомобилистов, поскольку разметка перекрыла доступ на парковки (за ликвидацию которых выступали урбанисты).«Приоритет общественного транспорта создан за счет интересов автомобилистов, движение которых в утренние и вечерние часы пик в центральной части города значительно затрудняется из-за образовавшихся заторов», — пояснили в пресс-службе.Кроме того, сама разметка была нанесена безграмотно, на что в октябре 2017 года указал руководитель областного Управления ГИБДД Юрий Демин. В частности, за 20-30 метров от перекрестка с улицей Гагарина не была обозначена прерывистая линия, которая позволяла бы автомобилистам перестроиться в правый ряд. С учетом этих нарушений Ю. Демин разрешил горожанам спокойно занимать выделенные полосы, не опасаясь штрафов.Администрация Екатеринбурга претензии ГИБДД проигнорировала, после чего ведомство решило действовать через суды. Сначала Госавтоинспекция добилась признания своих требований в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Свердловский облсуд сегодня впоследствии подтвердил правоту автоинспекторов.В обоих случаях сотрудники ведомства в качестве доказательства предъявили анализ аварийности на перекрестке Малышева — Гагарина, где с августа 2017 года отмечен рост на 300% ДТП с материальным ущербом.По сути, в данном случае повторилась история с платными парковками, когда ГИБДД поставила вне закона штрафы за неоплаченную стоянку. На этом фоне реализация проекта выделенных полос может зависнуть в неопределенном состоянии.По всей видимости, администрация города вряд ли сможет разработать компромиссный вариант, который устроил бы и авторов транспортной реформы, и автомобилистов. Для этого необходимо хотя бы разгрузить центр города. Однако у муниципалитета, как показала практика, кроме ограничительных мер, других инструментов нет.Проблемы с внедрением выделенных полос, в свою очередь, ставят под угрозу всю транспортную реформу. По признанию В. Злоказова, без этого элемента все остальные нововведения, включая новую схему маршрутов, просто не будут работать.Впрочем, даже при условии достижения согласия между муниципалитетом и ГИБДД жизнеспособность выделенных полос все равно бы осталась под вопросом. Достаточно посмотреть на заставленные автомобилями центральные перекрестки. Эвакуация транспорта, которая проходит в присутствии автоинспекторов, проводится вяло и не может разгрузить центр города от пробок. Парковка крупнотоннажного грузового транспорта в не предназначенных для этого местах и вовсе проводится бесконтрольно.В этой связи судебный запрет на выделенные полосы скорее спасает репутацию Госавтоинспекции, нежели облегчает жизнь автомобилистам.