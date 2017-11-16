Кризис

Оборот свердловских предприятий стройиндустрии в январе-октябре сократился на 14,6%

16 ноябрь 2017 (15:12)

Оборот предприятий стройиндустрии в Свердловской области в январе-октябре 2017 года составил 91 млрд руб., что на 14,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Производство напитков на Среднем Урале за год сократилось на 7%, транспортных средств — на 5%, полиграфической продукции — на 4,4%.

Наиболее сильную динамику продемонстрировали предприятия по выпуску мебели (плюс 45,3%).

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