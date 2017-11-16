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В Париже открылось представительство заявочного комитета Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Сегодня, 16 ноября 2017 года, в Париже открылся офис заявочного комитета Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Офис расположен на площадке Торгового представительства России во Франции. Его сотрудники будут обеспечивать постоянное взаимодействие с делегатами Международного бюро выставок и работать над продвижением российской заявки на право проведения ЭКСПО.



«Сегодня мы сделали еще один большой шаг в направлении исполнения нашей мечты, в продвижении Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Я хочу поблагодарить посольство России во Франции и Торговое представительство за действенное участие в реализации этой очень важной миссии», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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