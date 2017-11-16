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Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на ряд направлений
16 ноябрь 2017 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» представила линейку направлений со сниженными тарифами. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
По словам представителей компании, пассажиры могут приобрести авиабилеты по цене, почти равной стоимости железнодорожных билетов.
«Несколько часов перелета и гибкое расписание рейсов сэкономят время и позволят планировать поездки максимально быстро и удобно», — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о направления: Екатеринбург — Красноярск — от 1,5 тыс. руб.; Екатеринбург — Санкт-Петербург — от 3,5 тыс. руб; Екатеринбург — Ростов — от 3,5 тыс. руб.; Екатеринбург — Сочи — от 5,5 тыс. руб.; Екатеринбург — Минеральные Воды — от 5,85 тыс. руб.; Екатеринбург — Краснодар — от 6,85 тыс. руб.; Екатеринбург — Чита — от 8,5 тыс.
Цены указаны в одну сторону с учетом всех сборов.
Более подробную информацию о направлениях, тарифах, специальных предложениях, правилах провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» можно получить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
По словам представителей компании, пассажиры могут приобрести авиабилеты по цене, почти равной стоимости железнодорожных билетов.
«Несколько часов перелета и гибкое расписание рейсов сэкономят время и позволят планировать поездки максимально быстро и удобно», — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о направления: Екатеринбург — Красноярск — от 1,5 тыс. руб.; Екатеринбург — Санкт-Петербург — от 3,5 тыс. руб; Екатеринбург — Ростов — от 3,5 тыс. руб.; Екатеринбург — Сочи — от 5,5 тыс. руб.; Екатеринбург — Минеральные Воды — от 5,85 тыс. руб.; Екатеринбург — Краснодар — от 6,85 тыс. руб.; Екатеринбург — Чита — от 8,5 тыс.
Цены указаны в одну сторону с учетом всех сборов.
Более подробную информацию о направлениях, тарифах, специальных предложениях, правилах провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» можно получить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
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