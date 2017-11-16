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Официальный курс долл. США снизился на 25 коп., евро — на 46 руб.
16 ноябрь 2017 (16:08)
УрБК, Москва, 16.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 ноября 2017 года. Курс долл. США снизился на 25,92 коп., до 59,98 руб., евро снизился на 46,81 руб., до 70,7 руб.
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