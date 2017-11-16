Новости дня
ММК выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев для Магнитогорска
16 ноябрь 2017 (15:50)
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
«Пока в Магнитогорск поступила первая партия деревьев — 230 штук, закупленных в одном из крупнейших питомников страны — «Императорском питомнике» в Казани. Часть из них — 80 семилетних сибирских елей в рамках первой очереди посадки была высажена в восточной части улицы 50-летия Магнитки. В акции приняли участие работники муниципального Дорожного специализированного учреждения, активисты Общественной молодежной палаты при МГСД, а также представители Союза молодых металлургов ПАО «ММК», — говорится в сообщении.
Это уже не первая подобная экологическая акция, реализованная в Магнитогорске за последнее время при поддержке Магнитогорского металлургического комбината. Нынешней осенью комбинат профинансировал озеленительную акцию «Тысяча деревьев — детям».
Озеленение территорий было проведено в 43-х детских садах и 34-х школах города, где было высажено около пятисот саженцев ясеня обыкновенного и свыше 500 саженцев остролистных кленов. На приобретение тысячи саженцев Магнитогорский металлургический комбинат выделил около 1,5 млн руб. Кроме того, еще 600 тыс. руб. было потрачено ММК на проведение работ по высадке и поливу растений.
«Пока в Магнитогорск поступила первая партия деревьев — 230 штук, закупленных в одном из крупнейших питомников страны — «Императорском питомнике» в Казани. Часть из них — 80 семилетних сибирских елей в рамках первой очереди посадки была высажена в восточной части улицы 50-летия Магнитки. В акции приняли участие работники муниципального Дорожного специализированного учреждения, активисты Общественной молодежной палаты при МГСД, а также представители Союза молодых металлургов ПАО «ММК», — говорится в сообщении.
Это уже не первая подобная экологическая акция, реализованная в Магнитогорске за последнее время при поддержке Магнитогорского металлургического комбината. Нынешней осенью комбинат профинансировал озеленительную акцию «Тысяча деревьев — детям».
Озеленение территорий было проведено в 43-х детских садах и 34-х школах города, где было высажено около пятисот саженцев ясеня обыкновенного и свыше 500 саженцев остролистных кленов. На приобретение тысячи саженцев Магнитогорский металлургический комбинат выделил около 1,5 млн руб. Кроме того, еще 600 тыс. руб. было потрачено ММК на проведение работ по высадке и поливу растений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ММК принимает участие в промышленной выставке «Металл-Экспо 2017»
- ММК выделил более 2 млн рублей на мероприятия по озеленению Магнитогорска
- ММК выделит 1,5 млн рублей на озеленение школ и детских садов Магнитогорска
- В мае в Екатеринбурге высадят более 8 тыс. деревьев
- В Свердловской области будут посажены более 200 тыс. деревьев
Loading...