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ММК выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев для Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Пока в Магнитогорск поступила первая партия деревьев — 230 штук, закупленных в одном из крупнейших питомников страны — «Императорском питомнике» в Казани. Часть из них — 80 семилетних сибирских елей в рамках первой очереди посадки была высажена в восточной части улицы 50-летия Магнитки. В акции приняли участие работники муниципального Дорожного специализированного учреждения, активисты Общественной молодежной палаты при МГСД, а также представители Союза молодых металлургов ПАО «ММК», — говорится в сообщении.



Это уже не первая подобная экологическая акция, реализованная в Магнитогорске за последнее время при поддержке Магнитогорского металлургического комбината. Нынешней осенью комбинат профинансировал озеленительную акцию «Тысяча деревьев — детям».



Озеленение территорий было проведено в 43-х детских садах и 34-х школах города, где было высажено около пятисот саженцев ясеня обыкновенного и свыше 500 саженцев остролистных кленов. На приобретение тысячи саженцев Магнитогорский металлургический комбинат выделил около 1,5 млн руб. Кроме того, еще 600 тыс. руб. было потрачено ММК на проведение работ по высадке и поливу растений.

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