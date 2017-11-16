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В Екатеринбурге эвакуируют Северный автовокзал и железнодорожный вокзал
16 ноябрь 2017 (15:30)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. В Екатеринбурге 16 ноября 2017 года эвакуировали всех посетителей железнодорожного вокзала и прилегающего к нему Северного автовокзала. О массовой эвакуации сообщают очевидцы.
Также сегодня были эвакуированы четыре торгово-развлекательных центра — «Мегаполис», «Глобус», «Мега» и «Карнавал».
Напомним, с 11 сентября 2017 года один за другим крупные города России оказались фактически парализованы из-за массовых сообщений о минировании зданий. Взрывные устройства искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве.
Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Также сегодня были эвакуированы четыре торгово-развлекательных центра — «Мегаполис», «Глобус», «Мега» и «Карнавал».
Напомним, с 11 сентября 2017 года один за другим крупные города России оказались фактически парализованы из-за массовых сообщений о минировании зданий. Взрывные устройства искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве.
Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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