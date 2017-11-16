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С 2018 года на Среднем Урале планируют освободить от налогообложения движимое имущество промышленных предприятий и организаций
16 ноябрь 2017 (15:12)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении одобрили законопроект об освобождении от налогообложения движимое имущество промышленных предприятий и организаций, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств.
Законопроект направлен на стимулирование развития производства, инвестирование средств в новое оборудование, обновление изношенных основных фондов в организациях, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.
«Под данный законопроект также попадают и организации социальной сферы: здравоохранения и образования, которые до этого времени несли значительную налоговую нагрузку за содержание своего имущественного комплекса», — отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.
Дальнейшее рассмотрение изменений в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» будет продолжено после принятия решения по внесению изменений в налоговое законодательство на федеральном уровне.
Законопроект направлен на стимулирование развития производства, инвестирование средств в новое оборудование, обновление изношенных основных фондов в организациях, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.
«Под данный законопроект также попадают и организации социальной сферы: здравоохранения и образования, которые до этого времени несли значительную налоговую нагрузку за содержание своего имущественного комплекса», — отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.
Дальнейшее рассмотрение изменений в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» будет продолжено после принятия решения по внесению изменений в налоговое законодательство на федеральном уровне.
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