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В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Мегаполис»
16 ноябрь 2017 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Мегаполис».
Как сообщалось ранее, сегодня также были эвакуированы ТРЦ «Мега» и «Карнавал».
Напомним, с 11 сентября 2017 года один за другим крупные города России оказались фактически парализованы из-за массовых сообщений о минировании зданий. Взрывные устройства искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве.
Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Как сообщалось ранее, сегодня также были эвакуированы ТРЦ «Мега» и «Карнавал».
Напомним, с 11 сентября 2017 года один за другим крупные города России оказались фактически парализованы из-за массовых сообщений о минировании зданий. Взрывные устройства искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве.
Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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