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НБКИ: Челябинская область стала лидером по росту займов по кредитным картам

16 ноябрь 2017 (14:44)

УрБК, Челябинск, 16.11.2017. Челябинская область стала лидером по росту объемов выданных займов по кредитным картам по итогам первых девяти месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За указанный период было выдано 5,55 млрд руб. в виде займов по «кредиткам», что на 65,3% больше аналогичного показателя прошлого года.
Всего по России за 9 месяцев 2017 года объем выдачи кредитов по кредитным картам достиг 234,27 млрд руб., то есть на 32,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года (176,56 млрд).

«Рост кредитования в стране в последнее время связан прежде всего со стабилизацией экономической ситуации в стране, а также с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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