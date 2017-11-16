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НБКИ: Челябинская область стала лидером по росту займов по кредитным картам

УрБК, Челябинск, 16.11.2017. Челябинская область стала лидером по росту объемов выданных займов по кредитным картам по итогам первых девяти месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



За указанный период было выдано 5,55 млрд руб. в виде займов по «кредиткам», что на 65,3% больше аналогичного показателя прошлого года.

Всего по России за 9 месяцев 2017 года объем выдачи кредитов по кредитным картам достиг 234,27 млрд руб., то есть на 32,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года (176,56 млрд).



«Рост кредитования в стране в последнее время связан прежде всего со стабилизацией экономической ситуации в стране, а также с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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