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ЭКСПО-2025: менеджмент рисков
16 ноябрь 2017 (14:34)
Екатеринбург официально презентовали в качестве российского кандидата на проведение международной выставки ЭКСПО-2025. Это уже вторая попытка уральской столицы: четыре года назад город уступил право провести всемирную выставку арабскому Дубаю. Сторонники проведения выставки уверены, что прошлый опыт, пусть и негативный, поможет Екатеринбургу в этот раз, и уже планируют, как изменится город к 2025 году. Между тем несколько довольно весомых аспектов опять могут оставить уральскую столицу без ЭКСПО-2025.
Впервые Екатеринбург претендовал на проведение всемирной выставки в 2020 году. Заявку кандидата презентовали в 2011 году, однако через два года в финальном туре голосования стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) Дубай обошел уральскую столицу с результатом 116 голосов против 47.
В администрации Екатеринбурга объясняют провал заявки отсутствием общенациональной поддержки. Об этом во вторник, 14 ноября 2017 года, рассказал замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков во время пресс-конференции.
«Задают вопрос, что мы не смогли в прошлой заявке? Наверное, мы по всем экономическим и техническим показателям были не хуже, чем Арабские Эмираты. Но нам, наверное, не хватило все-таки одного — общенациональной поддержки», — сообщил он.
По его словам, проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге должно стать национальной идеей. Проект находит поддержку у экспертов, большинство из которых сходятся на том, что реализация столь амбициозного и глобального плана с привлечением больших объемов федеральных денег скажется на городе исключительно позитивным образом. Появятся тысячи новых рабочих мест, будут завершены инфраструктурные проекты, которые без федеральных инвестиций обречены оставаться вечными прожектами. Однако в заявочном досье города опубликовано всего лишь 18 писем в поддержку кандидата от российских органов власти, руководителей компаний и общественных организаций. Пока это явно далеко от «общенациональной поддержки».
Что более важно, выдвижение Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение ЭКСПО-2025 может не получить поддержки и у самих жителей города. Многолетние приготовления к Чемпионату мира по футболу в 2018 году вымотали горожан, а результаты ремонтов и реконструкций впечатлили обилием недоделок. Так что перспектива провести еще семь лет «в стройке» не кажется уральцам такой уж заманчивой.
Как показывает практика, именно жители городов-хостов международных мероприятий становятся наиболее ущемлены в своих правах. Например, ранее появилась информация, что в Екатеринбурге из-за мундиаля могут перенести или вовсе отменить выпускные в вузах, а студентов попросить освободить общежития для сотрудников полиции. Игры чемпионата мира по футболу пройдут в Екатеринбурге в течение двух недель, а всемирная выставка запланирована на полгода. По сути, вся жизнь в городе будет вращаться в этот период вокруг ЭКСПО.
Кроме того, продолжительная подготовка может усугубить криминальную обстановку в городе из-за наплыва трудовых мигрантов. В последние годы все больше свердловчан предпочитают покинуть родной регион, в то время как уровень по международной миграции показывает положительную динамику.
В то же время плюсы от возможного проведения ЭКСПО пока не стали предметом общественного обсуждения и не вошли в информационную повестку. Фактически жители города и области остаются не проинформированы ни о самой выставке, ни о том, что будет сделано для ее проведения, ни о тех новых возможностях, которые она открывает для Екатеринбурга и всего региона.
При этом стоит отметить, что даже местный бизнес пока не видит путей получения ощутимой прибыли от подготовки инфраструктуры к выставке. Предприниматели полагают, что с высокой долей вероятности генеральными подрядчиками по госзаказам станут федеральные компании, которые привлекут свердловские организации по договорам подряда или даже субподряда. При этом от результатов хозяйственной деятельности местных компаний напрямую зависит сумма налога на прибыль, а значит, и объем поступлений в городской бюджет.
Также не стоит забывать, что международное положение России значительно ухудшилось с момента первой попытки Екатеринбурга заявиться на ЭКСПО. Решение о том, в каком государстве будет проводиться международная выставка, принимается путем тайного голосования среди стран-участниц МБВ.
Оптимисты считают, что Екатеринбургу поможет прошлый опыт и приготовления в рамках предыдущей заявочной кампании. Однако не стоит забывать, что Россия до сих пор остается под санкциями, и возможности города ограничены.
Кроме того, если в прошлый раз Екатеринбург конкурировал с другими городами-новичками, то в этот раз ему нужно обойти Париж, который принимал у себя выставку уже шесть раз (последний в 1937 году), и где находится штаб-квартира главного организатора ЭКСПО — МБВ, японский город Осаку (проводил ЭКСПО в 1970 году) и столицу Азербайджана Баку (где выставка не проводилась).
Место проведения ЭКСПО-2025 выберут через год, в ноябре 2018 года. Однако уже сейчас совокупность вышеперечисленных факторов создает высокие риски шансам Екатеринбурга и ставит под вопрос любые мероприятия в поддержку выбора уральской столицы. В то же время это означает, что у Екатеринбурга есть почти год на то, чтобы адекватно отреагировать на имеющиеся вызовы, нивелировать риски и эффективно провести заявочную кампанию.
Впервые Екатеринбург претендовал на проведение всемирной выставки в 2020 году. Заявку кандидата презентовали в 2011 году, однако через два года в финальном туре голосования стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) Дубай обошел уральскую столицу с результатом 116 голосов против 47.
В администрации Екатеринбурга объясняют провал заявки отсутствием общенациональной поддержки. Об этом во вторник, 14 ноября 2017 года, рассказал замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков во время пресс-конференции.
«Задают вопрос, что мы не смогли в прошлой заявке? Наверное, мы по всем экономическим и техническим показателям были не хуже, чем Арабские Эмираты. Но нам, наверное, не хватило все-таки одного — общенациональной поддержки», — сообщил он.
По его словам, проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге должно стать национальной идеей. Проект находит поддержку у экспертов, большинство из которых сходятся на том, что реализация столь амбициозного и глобального плана с привлечением больших объемов федеральных денег скажется на городе исключительно позитивным образом. Появятся тысячи новых рабочих мест, будут завершены инфраструктурные проекты, которые без федеральных инвестиций обречены оставаться вечными прожектами. Однако в заявочном досье города опубликовано всего лишь 18 писем в поддержку кандидата от российских органов власти, руководителей компаний и общественных организаций. Пока это явно далеко от «общенациональной поддержки».
Что более важно, выдвижение Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение ЭКСПО-2025 может не получить поддержки и у самих жителей города. Многолетние приготовления к Чемпионату мира по футболу в 2018 году вымотали горожан, а результаты ремонтов и реконструкций впечатлили обилием недоделок. Так что перспектива провести еще семь лет «в стройке» не кажется уральцам такой уж заманчивой.
Как показывает практика, именно жители городов-хостов международных мероприятий становятся наиболее ущемлены в своих правах. Например, ранее появилась информация, что в Екатеринбурге из-за мундиаля могут перенести или вовсе отменить выпускные в вузах, а студентов попросить освободить общежития для сотрудников полиции. Игры чемпионата мира по футболу пройдут в Екатеринбурге в течение двух недель, а всемирная выставка запланирована на полгода. По сути, вся жизнь в городе будет вращаться в этот период вокруг ЭКСПО.
Кроме того, продолжительная подготовка может усугубить криминальную обстановку в городе из-за наплыва трудовых мигрантов. В последние годы все больше свердловчан предпочитают покинуть родной регион, в то время как уровень по международной миграции показывает положительную динамику.
В то же время плюсы от возможного проведения ЭКСПО пока не стали предметом общественного обсуждения и не вошли в информационную повестку. Фактически жители города и области остаются не проинформированы ни о самой выставке, ни о том, что будет сделано для ее проведения, ни о тех новых возможностях, которые она открывает для Екатеринбурга и всего региона.
При этом стоит отметить, что даже местный бизнес пока не видит путей получения ощутимой прибыли от подготовки инфраструктуры к выставке. Предприниматели полагают, что с высокой долей вероятности генеральными подрядчиками по госзаказам станут федеральные компании, которые привлекут свердловские организации по договорам подряда или даже субподряда. При этом от результатов хозяйственной деятельности местных компаний напрямую зависит сумма налога на прибыль, а значит, и объем поступлений в городской бюджет.
Также не стоит забывать, что международное положение России значительно ухудшилось с момента первой попытки Екатеринбурга заявиться на ЭКСПО. Решение о том, в каком государстве будет проводиться международная выставка, принимается путем тайного голосования среди стран-участниц МБВ.
Оптимисты считают, что Екатеринбургу поможет прошлый опыт и приготовления в рамках предыдущей заявочной кампании. Однако не стоит забывать, что Россия до сих пор остается под санкциями, и возможности города ограничены.
Кроме того, если в прошлый раз Екатеринбург конкурировал с другими городами-новичками, то в этот раз ему нужно обойти Париж, который принимал у себя выставку уже шесть раз (последний в 1937 году), и где находится штаб-квартира главного организатора ЭКСПО — МБВ, японский город Осаку (проводил ЭКСПО в 1970 году) и столицу Азербайджана Баку (где выставка не проводилась).
Место проведения ЭКСПО-2025 выберут через год, в ноябре 2018 года. Однако уже сейчас совокупность вышеперечисленных факторов создает высокие риски шансам Екатеринбурга и ставит под вопрос любые мероприятия в поддержку выбора уральской столицы. В то же время это означает, что у Екатеринбурга есть почти год на то, чтобы адекватно отреагировать на имеющиеся вызовы, нивелировать риски и эффективно провести заявочную кампанию.
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