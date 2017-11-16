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Екатеринбург вошел в десятку рейтинга городов по доступности детской инфраструктуры

16 ноябрь 2017 (14:24)

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Екатеринбург занял 8 место в рейтинге российских городов по доступности детской инфраструктуры. За год позиции уральской столицы не изменились. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Москва. В качестве преимуществ местные жители отмечают «шаговую доступность поликлиники, досуговых, дошкольных, школьных учреждений», а также близость зеленых зон, удобных для прогулок с детьми.

Вторую строчку занял Санкт-Петербург, также сохранивший позицию прошлого года. Жители упоминают наличие «хороших детских площадок» и отмечают, что им «есть где погулять и куда пойти». Замыкает тройку лидеров Тюмень, где в шаговой доступности находятся одновременно «школа, садик, поликлиника и кулинария».

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