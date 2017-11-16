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УБРиР: Клиенты банка чаще всего приобретают по кредитным картам продукты и одежду

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал траты своих клиентов по кредитным картам за период с июля по октябрь. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как показало исследование, больше всего кредитных средств уходит на покупку продуктов — 20%, одежды и обуви — 14%, строительных материалов — 9%, а меньше всего — на коммунальные платежи, услуги салонов красоты, такси и перевозок.



«Характер трат подтверждает цели, для которых люди обычно оформляют кредитные карты: чтобы иметь дополнительный источник средств, помогающий перехватить немного денег до зарплаты, а также в качестве альтернативы небольшому потребкредиту на какую-то покупку», — пояснила руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами Елена Бабина.

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