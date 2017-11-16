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НБКИ: За 9 месяцев в Свердловской области было выдано 7,01 млрд руб. займов по кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. По итогам первых 9 месяцев 2017 года в Свердловской области было выдано 7,091 млрд руб. займов по кредитным картам, что на 46,4% больше аналогичного показателя прошлого года (4,79 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России за 9 месяцев 2017 года объем выдачи кредитов по кредитным картам достиг 234,27 млрд руб., то есть на 32,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года (176,56 млрд руб.).



«Рост кредитования в стране в последнее время связан прежде всего со стабилизацией экономической ситуации в стране, а также с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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