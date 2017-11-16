Дайджест

На аукционе продали бриллиант за 34 млн долл. США

16 ноябрь 2017 (13:24)

На аукционе Christie's продано украшение с уникальным безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата, передает РИА «Новости».

Отмечается, что драгоценное изделие ушло с молотка за рекордные 33,5 млн швейцарских франков (33,7 млн долл. США), из них 4 млн долл. комиссии.
При этом в каталоге аукциона даже не была указана ориентировочная стоимость ювелирного изделия.

Уточняется, что украшение было создано ювелирным домом «de GRISOGONO» в единичном экземпляре. Безупречно чистый бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставленный в ожерелье из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы, является самым крупным выставленным на торги камнем.

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