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В метро Сингапура произошло столкновение двух поездов

16 ноябрь 2017 (13:24)

В метро Сингапура произошло столкновение двух поездов, в результате чего более 20 человек пострадали. Об этом сообщает Channel News Asia.

По данным телеканала, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 пассажира и два сотрудника метрополитена.

Отмечается, что в настоящее время ведется расследование произошедшего. В сингапурском метрополитене заявили, что авария произошла из-за «ошибки».

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