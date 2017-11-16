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В метро Сингапура произошло столкновение двух поездов

В метро Сингапура произошло столкновение двух поездов, в результате чего более 20 человек пострадали. Об этом сообщает Channel News Asia.



По данным телеканала, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 пассажира и два сотрудника метрополитена.



Отмечается, что в настоящее время ведется расследование произошедшего. В сингапурском метрополитене заявили, что авария произошла из-за «ошибки».

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