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В Лондоне продали первое издание книги о Гарри Поттере

В Лондоне продали первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» за 106 тыс. фунтов (140 тыс. долл. США). Об этом сообщает сайт аукционного дома Bonhams.



Имя покупателя не раскрывается. Известно, что книга содержит личное посвящение от автора, сделанное на следующий день после официального старта продаж. Изначальная цена лота составляла 30 тыс. фунтов.



В период с 1997 по 2007 годы было издано семь книг о Гарри Поттере. Они переведены на 59 языков, их общий тираж составил свыше 450 млн экземпляров.

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