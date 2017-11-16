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Россияне покупают новые купюры по ценам дороже номинала

В России отмечены случаи покупки новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Центробанка России сообщает «Интерфакс».



«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Никакой надобности приобретать их нет», — указали в ведомстве.



Россиянам напомнили, что банкноты не являются памятными, а их тираж не ограничен.

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