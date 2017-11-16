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В Екатеринбурге мошенники продают с дисконтом смартфоны Apple от имени судебных приставов
16 ноябрь 2017 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. В Екатеринбурге и ряде других крупных городов России появились мошенники, которые от имени судебных приставов реализуют «арестованное имущество», сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
На появление граждан, представляющихся сотрудниками ведомства, в управлении обратили внимание после поступления жалоб из Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда и других городов. В общей сложности в ФССП поступают около сотни звонков в день.
Согласно этим сообщениям, гражданам предлагают купить «арестованное судебными приставами имущество» (в большинстве случаев речь идет о мобильных телефонах фирмы Apple) по сниженной стоимости. ФССП, в свою очередь отмечает, что не имеет отношения к лицам, которые предлагают такие товары.
«Должностные лица службы судебных приставов не занимаются реализацией имущества. Управление призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые могут воспользоваться незнанием порядка и способов реализации арестованного и конфискованного имущества на территории РФ», — говорится в сообщении.
На появление граждан, представляющихся сотрудниками ведомства, в управлении обратили внимание после поступления жалоб из Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда и других городов. В общей сложности в ФССП поступают около сотни звонков в день.
Согласно этим сообщениям, гражданам предлагают купить «арестованное судебными приставами имущество» (в большинстве случаев речь идет о мобильных телефонах фирмы Apple) по сниженной стоимости. ФССП, в свою очередь отмечает, что не имеет отношения к лицам, которые предлагают такие товары.
«Должностные лица службы судебных приставов не занимаются реализацией имущества. Управление призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые могут воспользоваться незнанием порядка и способов реализации арестованного и конфискованного имущества на территории РФ», — говорится в сообщении.
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