Новости дня

Оборот свердловских предприятий стройиндустрии в январе-октябре сократился на 14,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Оборот предприятий стройиндустрии в Свердловской области в январе-октябре 2017 года составил 91 млрд руб., что на 14,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Производство напитков на Среднем Урале за год сократилось на 7%, транспортных средств — на 5%, полиграфической продукции — на 4,4%.



Наиболее сильную динамику продемонстрировали предприятия по выпуску мебели (плюс 45,3%).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: