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Оборот свердловских предприятий стройиндустрии в январе-октябре сократился на 14,6%
16 ноябрь 2017 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Оборот предприятий стройиндустрии в Свердловской области в январе-октябре 2017 года составил 91 млрд руб., что на 14,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Производство напитков на Среднем Урале за год сократилось на 7%, транспортных средств — на 5%, полиграфической продукции — на 4,4%.
Наиболее сильную динамику продемонстрировали предприятия по выпуску мебели (плюс 45,3%).
Производство напитков на Среднем Урале за год сократилось на 7%, транспортных средств — на 5%, полиграфической продукции — на 4,4%.
Наиболее сильную динамику продемонстрировали предприятия по выпуску мебели (плюс 45,3%).
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