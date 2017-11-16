Новости дня
УК «Верх-Исетская» может войти в холдинг Григория Терентьева
16 ноябрь 2017 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. На рынке коммунальных услуг Екатеринбурга продолжается процесс консолидации, близкий к монополизации. Как уже писал УрБК, уже в ближайшее время может завершиться смена собственника одной из крупнейших управляющих компаний города — УК «Верх-Исетская», которая сегодня контролирует более 570 жилых домов.
По сообщению источников, близких к сделке, покупателем могут выступить структуры, близкие к предпринимателю Григорию Терентьеву, сыну одного из лидеров ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева. Предприниматель на протяжении последних лет формирует коммунальный холдинг, включающий в себя целый ряд управляющих компаний, ведущих деятельность в разных районах Екатеринбурга.
Напомним, что структуры, близкие к Григорию Терентьеву и его партнерам, сегодня уже контролируют от 6 до 10 млн кв. м. жилой недвижимости. Под прямым контролем бизнесмена и его родственников находятся РЭМП Железнодорожного района, УК ЖКХ Октябрьская и УК «Екатеринбург». Также к коммунальному холдингу традиционно относят целый ряд небольших УК, таких как СУЭРЖ-СК, «Юг-Энерго», «ХОУМ-Сервис», «Татищевской», «ЖК Адмиральский», «Универсал».
Как предполагают источники, смена собственников уже в ближайшее время может привести к полной смене высшего и среднего менеджмента компании, а так же изменению практик работы с клиентами, которые будут приведены к единым стандартам своеобразного коммунального холдинга, созданного под эгидой Григория Терентьева.
По сообщению источников, близких к сделке, покупателем могут выступить структуры, близкие к предпринимателю Григорию Терентьеву, сыну одного из лидеров ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева. Предприниматель на протяжении последних лет формирует коммунальный холдинг, включающий в себя целый ряд управляющих компаний, ведущих деятельность в разных районах Екатеринбурга.
Напомним, что структуры, близкие к Григорию Терентьеву и его партнерам, сегодня уже контролируют от 6 до 10 млн кв. м. жилой недвижимости. Под прямым контролем бизнесмена и его родственников находятся РЭМП Железнодорожного района, УК ЖКХ Октябрьская и УК «Екатеринбург». Также к коммунальному холдингу традиционно относят целый ряд небольших УК, таких как СУЭРЖ-СК, «Юг-Энерго», «ХОУМ-Сервис», «Татищевской», «ЖК Адмиральский», «Универсал».
Как предполагают источники, смена собственников уже в ближайшее время может привести к полной смене высшего и среднего менеджмента компании, а так же изменению практик работы с клиентами, которые будут приведены к единым стандартам своеобразного коммунального холдинга, созданного под эгидой Григория Терентьева.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УК «Верх-Исетская» может сменить собственника
- Госжилинспекция расширила список недобросовестных управляющих компаний Екатеринбурга
- Госжилинспекция расширила список недобросовестных управляющих компаний Екатеринбурга
- 20 управляющих компаний Свердловской области признаны нарушителями в сфере ЖКХ
- В Госжилинспекцию будет передан список управляющих компаний, ответственных за худшие подъезды Екатеринбурга
Loading...