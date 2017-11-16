Новости дня
Россельхознадзор пресек вывоз 19 тонн молока из Кургана в Казахстан
16 ноябрь 2017 (12:08)
УрБК, Челябинск, 16.11.2017. Управление Россельхознадзора по Челябинской области запретило вывоз 19 т молока в Республику Казахстан из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Партия молока перевозилась из Шадринска (Курганская область) в Республику Казахстан. Перевозчик не смог предъявить на продукцию ветеринарный сертификат ЕврАзЭС, подтверждающий благополучие в ветеринарно-санитарном отношении.
На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза было принято решение: вернуть молоко в место отправления для оформления документов.
С перевозчиком провели разъяснительную беседу о порядке перемещения по территории Таможенного союза подконтрольных госветнадзору грузов.
Партия молока перевозилась из Шадринска (Курганская область) в Республику Казахстан. Перевозчик не смог предъявить на продукцию ветеринарный сертификат ЕврАзЭС, подтверждающий благополучие в ветеринарно-санитарном отношении.
На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза было принято решение: вернуть молоко в место отправления для оформления документов.
С перевозчиком провели разъяснительную беседу о порядке перемещения по территории Таможенного союза подконтрольных госветнадзору грузов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области задержали 6,5 тонн украинского сыра
- В Челябинской области Россельхознадзор остановил незаконный ввоз из Казахстана более 22 тонн продукции
- В Челябинской области остановлен вывоз в Казахстан более 30 тонн фруктов и овощей без сертификатов
- Свердловский Россельхознадзор объявил об ограничении вывоза животных в Казахстан
- Правительство РФ поручило Роспотребнадзору и Россельхознадзору контролировать молоко и мясо
Loading...