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Россельхознадзор пресек вывоз 19 тонн молока из Кургана в Казахстан

УрБК, Челябинск, 16.11.2017. Управление Россельхознадзора по Челябинской области запретило вывоз 19 т молока в Республику Казахстан из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Партия молока перевозилась из Шадринска (Курганская область) в Республику Казахстан. Перевозчик не смог предъявить на продукцию ветеринарный сертификат ЕврАзЭС, подтверждающий благополучие в ветеринарно-санитарном отношении.



На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза было принято решение: вернуть молоко в место отправления для оформления документов.



С перевозчиком провели разъяснительную беседу о порядке перемещения по территории Таможенного союза подконтрольных госветнадзору грузов.

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