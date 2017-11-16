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Индекс промпроизводства Свердловской области в октябре снизился на 5,9%
16 ноябрь 2017 (11:50)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-октябре 2017 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 5,1%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 9,6%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15%.
В октябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к октябрю 2016 года показатель снизился на 4,2%.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 5,1%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 9,6%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15%.
В октябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к октябрю 2016 года показатель снизился на 4,2%.
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