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Индекс промпроизводства Свердловской области в октябре снизился на 5,9%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-октябре 2017 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 5,1%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 9,6%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15%.



В октябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к октябрю 2016 года показатель снизился на 4,2%.

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