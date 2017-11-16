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ММК увеличил поставки металлов производителям автомобилей

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Летом 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) запустили новый агрегат непрерывного горячего цинкования № 3. Это позволило компании нарастить объемы отгрузок в адрес автопрома. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК со ссылкой на ведущего специалиста Научно-технического центра предприятия Антона Антонова.



Как рассказал представитель комбината, ММК является одним из ведущих производителей автомобильного листа в России. Поддерживать этот статус компании позволяет способность удовлетворять постоянно растущие требования к качеству автолиста, которые выдвигают автопроизводители.



В настоящее время металл ММК комбината востребован для производства автомобилей российскими компаниями «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», а также Ford, Volkswagen, Renault и Nissan — мировыми автогигантами, имеющими собственное производство в России.



В ПАО «ММК» создан электронный каталог, размещенный на сайте компании, в котором можно найти информацию о размерном сортаменте, количестве наносимого масла, шероховатости поверхности и микроструктуры.



«Приоритетная задача для сохранения конкурентоспособности ПАО «ММК» на рынке автолиста — освоение новых типов марок стали. Так, в рамках реализуемой многолетней программы одобрения металлопроката у иностранных и отечественных автопроизводителей в 2017 году в условиях листопрокатного цеха № 11, в котором расположен новейший комплекс холодной прокатки ММК, освоено производство и ведутся поставки по коммерческим заказам ведущим потребителям автомобильной промышленности высокопрочных двухфазных марок стали различных классов прочности от DP450 до DP1000. Также в рамках данной программы опробована технология получения металлопроката с комплекснофазной структурой классов прочности СP600, СP800», — говорится в сообщении.



Для снижения затрат и с целью формирования более конкурентной ценовой политики в ПАО «ММК» разрабатываются новые способы производства, характеризующиеся повышенной экономичностью по сравнению с традиционно применяемой IF-сталью (особонизкоуглеродистой). Кроме того, снижению затрат способствует унификация марочно-размерного сортамента наряду с успешно внедренной автоматизированной системой оперативно-календарного планирования.

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