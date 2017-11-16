Новости дня

С начала года банки снизили передачу долгов коллекторам на 6%

УрБК, Москва, 15.11.2017. По итогам трех кварталов 2017 года коллекторы получили от банков 906 млрд руб. просроченной задолженности, что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



В то же время объем цессионного предложения сократился год к году на 20% — с 331 млрд до 276 млрд руб., а первичного агентского размещения — сразу на 56%, до 131 млрд руб. На повторные размещения пришлось 499 млрд руб., что на 47% выше аналогичного показателя прошлого года.



Традиционно именно покупка долгов и работа с первичным агентским размещением приносят коллекторам наибольший доход.



«С 2014 года многие банки значительно сократили объем выдачи кредитов, объемы, выданные до этого времени, взыскатели отработали в 2015-2016 годах, и сейчас в основном их остатки ходят по кругу. Новых долгов появляется и передается мало, что и привело к существенному сжатию коллекторского рынка», — говорит член совета НАПКА Сергей Шпетер.



По данным Банка России на 1 октября 2017 года, розничный ссудный портфель (без учета ипотеки, в основном коллекторам передаются потребительские ссуды) составил 6,7 трлн руб. Рост портфеля наблюдается с марта 2017 года, однако динамика крайне слабая — за девять месяцев он увеличился менее чем на 1%.



При этом объем неипотечной розничной просрочки по итогам девяти месяцев составил 1,7 трлн руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,8 млрд руб.). Участники рынка рассчитывают, что восстановление розничного кредитования поддержит коллекторский рынок. Но до выхода на докризисный уровень (ноябрь 2014 года) банкам необходимо нарастить портфель потребительских кредитов как минимум на 1 трлн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: