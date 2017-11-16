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Свердловский облсуд признал незаконными выделенные полосы в Екатеринбурге
16 ноябрь 2017 (10:40)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Свердловский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконности выделенных полос для общественного транспорта в Екатеринбурге, сообщили УрБК в пресс-службе облсуда.
Спор между администрацией Екатеринбурга и ГИБДД возник по поводу разметки, нанесенной на участках улицы Малышева от улицы Вишневой до улицы Гагарина и улицы Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли, разгорелся в августе 2017 года.
В ходе первого разбирательства суд встал на сторону ГИБДД. Администрация города попыталась оспорить решение первой инстанции. Однако Госавтоинспекция смогла убедить облсуд, предоставив в суде статистику об аварийности на перекрестке Малышева — Гагарина.
Спор между администрацией Екатеринбурга и ГИБДД возник по поводу разметки, нанесенной на участках улицы Малышева от улицы Вишневой до улицы Гагарина и улицы Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли, разгорелся в августе 2017 года.
В ходе первого разбирательства суд встал на сторону ГИБДД. Администрация города попыталась оспорить решение первой инстанции. Однако Госавтоинспекция смогла убедить облсуд, предоставив в суде статистику об аварийности на перекрестке Малышева — Гагарина.
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