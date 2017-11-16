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Суд признал незаконным решение Нижнетагильской гордумы о приватизации газовых объектов

16 ноябрь 2017 (10:21)

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал незаконным решение Нижнетагильской городской думы о включении объектов сетей газоснабжения в прогнозный план приватизации на 2017 год, сообщает года пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Спор из-за приватизации объектов газоснабжения между надзорным ведомством и гордумой начался в конце апреля текущего года. Тогда депутаты утвердили решение о включении в программу 932 объектов сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) Нижнего Тагила общей протяженностью свыше 206 тыс. 253 метра.

Прокуратура района опротестовала это решение, посчитав, что данные объекты должны находиться в муниципальной собственности. В надзорном ведомстве указали, что по законодательству приватизация объектов коммунально-бытового назначения является незаконной.

Несмотря на это, депутатами Нижнетагильской городской думы протест прокуратуры отклонен.

После этого надзорное ведомство подало исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила об обжаловании незаконных действий гордумы. Суд принял сторону прокуратуры.

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