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Торговый дом ММК получил несколько наград Российского союза поставщиков металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Торговый дом Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и его филиалы стали лауреатами всероссийских конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Об этом этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Вручение дипломов победителей состоялось в рамках традиционной осенней Недели металлов в Москве.



Ежегодно с июля по октябрь РСПМ проводит три всероссийских конкурса: «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». В этом году участие в них приняли 130 компаний.



«Наибольшее число заявок пришло на конкурс «Лучшая металлобаза России-2017»: 70 анкет, показавших наилучшие практики ведения металлоторгового бизнеса в формате складской торговли. Сразу несколько подразделений Торгового дома ММК стали лауреатами данного конкурса. Дипломы лауреатов конкурса среди металлобаз получили филиалы Торгового дома ММК в Новгороде, Иркутске и Нижнем Новгороде. В региональном разрезе производственное подразделение Торгового дома ММК в Уфе названо в числе лучших в Поволжье. Кроме того, Торговый дом ММК-Новосибирск вошел в число лучших металлобаз по уровню обслуживания, Торговый дом ММК-Краснодар — в число лучших по объему реализации, а Торговый дом ММК-Самара — в число лучших по качеству сервиса. Екатеринбургский филиал Торгового дома ММК признан одним из лучших по эффективности работы», — говорится в сообщении.



На конкурс «Лучший сервисный металлоцентр России-2017» заявки представили 36 компаний, занимающихся металлопереработкой и оказанием услуг потребителям проката. Производственное подразделение Торгового дома ММК в Щелкове в этом конкурсе получило награду за объем переработки листового металлопроката.



В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2017» участие приняли 27 компаний как федерального, так и регионального уровня, имеющих не менее пяти филиалов с собственными складскими помещениями. Лучшим торговым домом по продаже металлургической продукции стал Торговый дом ММК.



Отметим, что ООО «Торговый дом ММК» является одной из крупнейших металлоторговых компаний России. Он осуществляет реализацию металлопродукции обществ Группы ПАО «ММК» через собственную сбытовую сеть, насчитывающую 27 региональных представительств в России и четыре складские площадки в Казахстане. В предыдущие два года ООО «Торговый дом ММК» становилось лауреатом конкурса сбытовых сетей в номинации «Лучшая сбытовая сеть по динамике развития». С 2015 года объем реализации металлопродукции компанией превышает 1 млн т металлопродукции в год.

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