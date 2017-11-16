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Свердловский облсуд рассмотрит вопрос о выделенных полосах для общественного транспорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. Свердловский областной суд сегодня, 16 ноября 2017 года, рассмотрит вопрос о выделенных полосах для общественного транспорта в Екатеринбурге.



Напомним, что спор между администрацией Екатеринбурга и ГИБДД по поводу разметки, нанесенной на участках улицы Малышева от улицы Вишневой до улицы Гагарина и улицы Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли, разгорелся в августе 2017 года.



Госавтоинспекция настаивает, что появление полос для общественного транспорта создает неудобства автомобилистам и ухудшает дорожную ситуацию. Кроме того, руководство ведомства заявило, что не будет штрафовать водителей, которые будут выезжать на эти полосы.



«Для участия в судебном заседании, которое состоится 16 ноября в Областном суде Свердловской области, сотрудники Госавтоинспекции в качестве доказательства используют и анализ аварийности на перекрестке Малышева — Гагарина, где с августа текущего года отмечен рост на 300% ДТП с материальным ущербом», — заявили в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области.

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