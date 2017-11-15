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В Асбесте вынесли приговор предпринимателю за присвоение 8,5 млн рублей
15 ноябрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. Асбестовский городской суд вынес приговор женщине-предпринимателю, признанной виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Как следует из материалов дела, подсудимая находила объявление в СМИ о продаже недвижимости. Затем она встречалась с продавцами и предлагала им свой вариант сделки. Покупателей она также находила по объявлениям. Деньги от продажи недвижимости женщина оставляла у себя под предлогом приобретения другого жилья. Таким образом она присвоила себе в общей сложности 8,5 млн руб.
«Злоумышленница предстала перед судом уже в третий раз. Она дважды была осуждена в 2016 году, но получила условное наказание, так как вернула деньги потерпевшим, а уже в этом году ее осудили на два года лишения свободы», — отмечают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По итогам рассмотрения этого дела Асбестовский городской суд назначил предпринимателю наказание в виде лишения свободы на срок три года в колонии общего режима. С учетом ранее вынесенного наказания осужденной придется провести в колонии четыре года.
Как следует из материалов дела, подсудимая находила объявление в СМИ о продаже недвижимости. Затем она встречалась с продавцами и предлагала им свой вариант сделки. Покупателей она также находила по объявлениям. Деньги от продажи недвижимости женщина оставляла у себя под предлогом приобретения другого жилья. Таким образом она присвоила себе в общей сложности 8,5 млн руб.
«Злоумышленница предстала перед судом уже в третий раз. Она дважды была осуждена в 2016 году, но получила условное наказание, так как вернула деньги потерпевшим, а уже в этом году ее осудили на два года лишения свободы», — отмечают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По итогам рассмотрения этого дела Асбестовский городской суд назначил предпринимателю наказание в виде лишения свободы на срок три года в колонии общего режима. С учетом ранее вынесенного наказания осужденной придется провести в колонии четыре года.
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