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Чистая прибыль ВСМПО-АВИСМА за 9 месяцев 2017 года сократилась на 28,5%
15 ноябрь 2017 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 9 месяцев 2017 года сократилась на 28,5% (до 15,1 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении организации.
Выручка корпорации в январе-сентябре 2017 года снизилась на 1,4% (до 55,1 млрд руб.). Общий объем выпуска титана в натуральном выражении вырос на 18,6% (до 21,7 тыс. т).
«Основным фактором снижения выручки и чистой прибыли стало укрепление курса рубля и соответствующее снижение рублевого эквивалента экспортной выручки (за 9 мес. 2017 года доля экспорта составила 67%)», — говорится в сообщении.
Выручка корпорации в январе-сентябре 2017 года снизилась на 1,4% (до 55,1 млрд руб.). Общий объем выпуска титана в натуральном выражении вырос на 18,6% (до 21,7 тыс. т).
«Основным фактором снижения выручки и чистой прибыли стало укрепление курса рубля и соответствующее снижение рублевого эквивалента экспортной выручки (за 9 мес. 2017 года доля экспорта составила 67%)», — говорится в сообщении.
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