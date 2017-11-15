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В Париже презентовали заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
15 ноябрь 2017 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. На 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже презентовали заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В мероприятии приняли участие писатель Владимир Познер, балерина Илзе Лиепа, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.
«С 1851 года Россия всегда принимает участие во всех всемирных выставках. Наши павильоны неоднократно оказывались в числе лучших, и многие из них были отмечены и вошли в сокровищницу мировой архитектуры. Но мы все время были в гостях. Сейчас наступил тот самый момент, когда России можно предоставить почетное право провести выставку у себя дома», — рассказал в своем выступлении Д. Мантуров.
В мероприятии приняли участие писатель Владимир Познер, балерина Илзе Лиепа, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.
«С 1851 года Россия всегда принимает участие во всех всемирных выставках. Наши павильоны неоднократно оказывались в числе лучших, и многие из них были отмечены и вошли в сокровищницу мировой архитектуры. Но мы все время были в гостях. Сейчас наступил тот самый момент, когда России можно предоставить почетное право провести выставку у себя дома», — рассказал в своем выступлении Д. Мантуров.
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