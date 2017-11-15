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Абоненты «МегаФона» старше 50 лет активно осваивают digital технологии

Каждый третий абонент на Урале старше 50 лет активно осваивает мир digital технологий. Об этом говорится в исследовании «МегаФона».



Самые интернет-активные бабушки и дедушки живут в ХМАО-Югре, на Ямале и в Свердловской области. Проникновение мобильного интернета у этой аудитории — 36%.



Чаще всего абоненты 50+ «сидят» в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook, реже в Инстаграме. Кроме того, дедушки и бабушки активно пользуются банковскими и электронными госуслугами, а также поисковыми ресурсами. По данным Ipsos Comcon, ТОП-5 интересующих тем в интернете для такой аудитории: погода, события, политика, региональные новости, здоровье.



«Дети и внуки давно открыли мир социальных сетей старшему поколению и теперь помогают им осваивать смартфоны. Многие из них уже не могут представить свою жизнь без быстрого мобильного интернета. Об этом говорит активность наших абонентов. К примеру, один житель региона установил рекорд и за месяц скачал 1 терабайт трафика на средней скорости 100 Мбит/сек», — отметил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

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