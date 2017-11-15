Дайджест

В России разработали новый механизм борьбы с серой торговлей

15 ноябрь 2017 (17:28)

До 2024 года в России может быть развернута система сплошной прослеживаемости оборота товаров. Как пишет «Коммерсантъ», 25 января 2018 года пять ведомств и «Ростех» представят в правительство соответствующую концепцию.

Маркировка товаров будет вводиться по образу и подобию существующей сейчас маркировке лекарств. Технически проект может быть реализован QR-кодами на защищенной марке и контрольно-кассовой техникой нынешнего поколения.

Согласно поручениям премьера Дмитрия Медведева, речь идет о подготовке законодательной и концептуальной базы для системы сплошной маркировки товаров идентификационными знаками. В случае успешной реализации проекта Россия может стать первой страной в мире, полностью контролирующей любые товарные операции бизнеса вместе с розничными продажами и налогообложением.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...