Дайджест
В России разработали новый механизм борьбы с серой торговлей
15 ноябрь 2017 (17:28)
До 2024 года в России может быть развернута система сплошной прослеживаемости оборота товаров. Как пишет «Коммерсантъ», 25 января 2018 года пять ведомств и «Ростех» представят в правительство соответствующую концепцию.
Маркировка товаров будет вводиться по образу и подобию существующей сейчас маркировке лекарств. Технически проект может быть реализован QR-кодами на защищенной марке и контрольно-кассовой техникой нынешнего поколения.
Согласно поручениям премьера Дмитрия Медведева, речь идет о подготовке законодательной и концептуальной базы для системы сплошной маркировки товаров идентификационными знаками. В случае успешной реализации проекта Россия может стать первой страной в мире, полностью контролирующей любые товарные операции бизнеса вместе с розничными продажами и налогообложением.
Маркировка товаров будет вводиться по образу и подобию существующей сейчас маркировке лекарств. Технически проект может быть реализован QR-кодами на защищенной марке и контрольно-кассовой техникой нынешнего поколения.
Согласно поручениям премьера Дмитрия Медведева, речь идет о подготовке законодательной и концептуальной базы для системы сплошной маркировки товаров идентификационными знаками. В случае успешной реализации проекта Россия может стать первой страной в мире, полностью контролирующей любые товарные операции бизнеса вместе с розничными продажами и налогообложением.
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