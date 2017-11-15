Дайджест
Средняя зарплата в Москве превысила 90 тыс. рублей
15 ноябрь 2017 (17:28)
Среднемесячная заработная плата по Москве в период с января по август 2017 года выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, передает портал «Газета.ру».
В документе отмечается, что среднемесячная зарплата составила 91,8 тыс. руб.
При этом в статистике учитываются зарплаты работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
В документе отмечается, что среднемесячная зарплата составила 91,8 тыс. руб.
При этом в статистике учитываются зарплаты работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
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