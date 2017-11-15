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Россия разминировала сирийский город Дейр-эз-Зор

15 ноябрь 2017 (17:27)

Сирийский город Дейр-эз-Зор полностью разминирован. Об этом сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завершено разминирование города Дейр-эз-Зор», — коротко отметил Кураленко.

Ранее сообщалось, что журналисты телеканалов НТВ и «Звезда» получили ранения при подрыве фугаса в кварталах Дейр-эз-Зора.

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