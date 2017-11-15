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ФАС не согласовала заявку РЖД по увеличению тарифа в 2018 году на 8%

УрБК, Москва, 15.11.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не согласовала заявку РЖД по увеличению тарифов на следующий год на 8%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на начальника Управления контроля транспорта ФАС России Адилю Вяселеву.



«РЖД подали тарифную заявку с темпом роста в 8% относительно решения, принятого на совещании председателем правительства РФ в декабре 2016 года. Необходимость удовлетворения дополнительной заявки РЖД сверх инфляции требует всестороннего обсуждения, так как это решение не согласовано с ФАС России. В настоящее время материалы тарифной заявки с серьезным превышением инфляции изучаются», — сообщила начальник Управления контроля транспорта ФАС России Адиля Вяселева.



В ФАС пояснили, что решение ФАС на 2018 год было ранее принято по росту тарифов в 4%.



Индексация грузовых тарифов РЖД на 2017 год составила 4%. РЖД также получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт.

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