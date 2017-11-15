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ЮУТПП утвердила план межрегиональных и международных мероприятий до конца 2017 года

УрБК, Челябинск, 15.11.2017. Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП) утвердила план межрегиональных и международных мероприятий до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ноябре-декабре состоится прием деловых делегаций Курганской области и Пермского края, будут проведены бизнес-миссии во главе с официальными лицами Челябинской области в Израиль и Республику Беларусь.



Так, 21 ноября ЮУТПП организует встречу челябинских и курганских предпринимателей. 29 ноября Челябинск посетит пермская делегация. Деловые переговоры бизнесменов состоятся с 10.30 в малом зале конгресс-отеля «Малахит» в Челябинске на ул. Труда, 153.



С 10 по 13 декабря пройдет визит делегации Челябинской области во главе с заместителем губернатора Русланом Гаттаровым в Израиль.



В программе поездки: презентация экономического и инвестиционного потенциала Южного Урала для представителей деловых кругов Израиля, проведение круглого стола на тему «Особенности ведения бизнеса в Израиле» и биржи контактов, встречи в министерствах и посольстве РФ, посещение крупных израильских предприятий.



С 11 по 13 декабря запланирован визит делегации Челябинской области во главе с министром экономического развития Сергеем Смольниковым в Минск (Республика Беларусь).



В ходе визита состоится очередное расширенное заседание совместной рабочей группы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Челябинской областью и Республикой Беларусь, будут проведены встречи с представителями бизнес-кругов страны.

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