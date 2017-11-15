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В ФАС объяснили рекордное повышение цен на бензин спекуляциями на рынке
15 ноябрь 2017 (16:50)
УрБК, Москва, 15.11.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила рост оптовых цен на бензин в России спекуляциями на рынке, так как объективных причин для этого нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Махонина.
В понедельник стало известно о том, что оптовые цены на бензин в РФ достигли годовых максимумов. Тонна АИ-92 подорожала на 0,46%, до 44,746 тыс. руб., тонна АИ-95 — на 0,23%, до 46,93 тыс. руб.
Д. Махонин заявил, что цены на бензин раздувают спекулянты. Они купили топливо у трейдеров и хотят продать его по более высоким ставкам. В ФАС отметили, что служба не видит объективных предпосылок для роста розничных либо оптовых цен.
Текущее повышение цен связано с ремонтом Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), хотя носит спекулятивный характер, добавил представитель службы. Из-за ремонта предприятия с рынка топлива выбыло всего около 50 тыс. т бензина при накопленных запасах около 1,7 млн т.
В понедельник стало известно о том, что оптовые цены на бензин в РФ достигли годовых максимумов. Тонна АИ-92 подорожала на 0,46%, до 44,746 тыс. руб., тонна АИ-95 — на 0,23%, до 46,93 тыс. руб.
Д. Махонин заявил, что цены на бензин раздувают спекулянты. Они купили топливо у трейдеров и хотят продать его по более высоким ставкам. В ФАС отметили, что служба не видит объективных предпосылок для роста розничных либо оптовых цен.
Текущее повышение цен связано с ремонтом Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), хотя носит спекулятивный характер, добавил представитель службы. Из-за ремонта предприятия с рынка топлива выбыло всего около 50 тыс. т бензина при накопленных запасах около 1,7 млн т.
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