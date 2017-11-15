Цыганскому поселку предрекли транспортный коллапс

Фото с официальной документации проекта

В Екатеринбурге состоялись публичные слушания по застройке части Цыганского поселка между ул. Амундсена — Московской — Расковой. В мероприятии приняли участие около полутора сотен человек. Большинство из них проголосовали за проект строительства нового жилого комплекса и расселение существующего частного сектора. Как отмечают урбанисты, реализация проекта компанией «Земельный ресурс» в своем нынешнем виде не соответствует интересам развития Екатеринбурга. Строительство нового жилого комплекса заметно усилит нагрузку на городскую инфраструктуру, приведет к новым пробкам. Больше всего пострадают сами жители будущих новостроек на месте Цыганского поселка.Представитель проектной организации «Гестер» Оксана Симакова в ходе общественных слушаний рассказала, что на месте Цыганского поселка будет возведен ансамбль зданий высотой в 16 и 32 этажа.«Сейчас на этом месте находится индивидуальная жилая застройка. Проект предусматривает поэтапный выкуп и снос существующих домов. В будущем здесь появится новый жилой микрорайон площадью 15 гектаров. Планировочные решения сформированы в виде единого градостроительного ансамбля. Проектируемый объем жилого фонда — 170 тыс. кв. м. Расчетная численность населения — 6 тыс. человек. В проекте предусмотрено строительство трёх детских садов на 350 мест, школы на 1 тыс. 100 мест и торгового центра. Посередине квартал будет пересекать пешеходный бульвар», — рассказала Оксана Симакова.По замыслу разработчиков, полностью микрорайон будет готов к 2025 году.Однако участники общественных слушаний опасаются, что строительство нового жилого комплекса приведет к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в Екатеринбурге. Дело в том, что в новом микрорайоне не предусмотрены сквозные транспортные проезды. Если проект будет реализован в своем нынешнем виде, то Екатеринбург навсегда потеряет возможность соединить ул. Циолковского с Амундсена и Военного Флота. Это решение позволило бы частично разгрузить автомобильный трафик в этом районе города.Публично это опасения высказал архитектор фонда «ГородPRO» Владимир Злоказов.«Проект, который мы сегодня рассматриваем, решает судьбу ул. Циолковского. По сути, эта улица пересекает всю южную часть города. Есть участок от 8 Марта до Степана Разина, где она обрывается. Однако там еще остался коридор для постройки дороги. В свое время градостроители советской школы изрядно потрудились над исторической квартальной сеткой центра Екатеринбурга, застроив большое количество улиц, которые казались им ненужными. Перекрыты существовавшие ранее пересечения по улицам Тольятти, двум улицам, находившимся ранее между Тольятти и Большакова, Фрунзе и Шмидта. В результате весь трафик концентрируется на крупных перекрестках — Московская — Куйбышева, Московская — Фурманова — Большакова и Московская — Щорса», — сообщил Владимир Злоказов.По мнению урбаниста, строительство нового жилого комплекса лишит автомобилистов из Екатеринбурга альтернативного маршрута движения по южной части города. В результате заметно вырастет нагрузка на самые проблемные перекрестки.Кроме того, участники публичных слушаний отметили, что реализация проекта компании «Земельный ресурс» является негативным примером квартальной застройки в Екатеринбурге, когда плотность населения увеличивается, а транспортная инфраструктура на этом месте не развивается. В результате усиливается нагрузка на существующую улично-дорожную сеть со всеми вытекающими последствиями.«Сейчас в частном секторе проживают несколько сотен человек. В будущем число жителей увеличится до 6 тыс. человек. Насколько я понимаю, въезд автомобилей в жилую зону будет ограничен. Конечно, все это повлияет на транспортную ситуацию», — считает одна из участниц общественных слушаний.Отметим, что в этом году администрация Екатеринбурга внесла изменения в стратегию развития города. Если раньше приоритет отдавался расширению границ и присоединению новых территорий, то сейчас муниципальные власти планируют сделать акцент на использовании потенциала уже существующей застройки.Проект строительства жилого комплекса на месте Цыганского поселка — яркий пример реализации новой стратегии. Освоением этой территории занимаются сразу несколько застройщиков. Ранее, в марте 2017 года общественные слушания на застройке части поселка в границах ул. Шаумяна — Московской — Фурманова — Чкалова — Обувщиков успешно прошел проект компании «Брусника». Застройщик планирует снести частные дома и возвести высотки от 7 до 17 этажей. Общая площадь застраиваемой территории составит 2,1 гектара.Эксперты отмечают, что массовая реализация подобных жилых проектов без качественной проработки транспортных вопросов может нанести серьезный вред развитию Екатеринбурга. Любое увеличение плотности населения в том или ином квартале должно сопровождаться улучшением качества улично-дорожной сети. В противном случае городу грозит полномасштабный транспортный коллапс.